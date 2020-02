Osvaldo è tornato: pallonetto da centrocampo, i telecronisti impazziscono – VIDEO

Animo da rock star, piedi da campione. Dopo aver appeso la chitarra al chiodo Pablo Daniel Osvaldo è tornato in campo in Argentina con il Banfield. Nell’ultimo match del Taladro contro il River Plate, l’ex giocatore giallorosso ha ‘rischiato’ di ammutolire tutto quanto il pubblico del Monumental con una giocata pazzesca: l’attaccante, come si vede dal video pubblicato su Twitter da TNTSports, ha lasciato sul posto il marcatore con una finta nello stretto e dopo qualche metro palla al piede ha provato il cucchiaio da posizione impossibile. Palla fuori di pochissimo e mani nei capelli per Osvaldo. Una giocata definita ‘barbara’ dai media locali, estasiati dalla prodezza tentata dal giocatore.