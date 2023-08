Orsato: “L’arbitraggio perfetto non esiste. Bisogna farsi rispettare”

Le sue parole: "La gente pensa che gli arbitri siano fuori dal mondo, invece sono ragazzi come tutti gli altri"

Daniele Orsato ha rilasciato un'intervista a Il Corriere della Sera. Queste le parole del fischietto di Schio: "Meno serie tv, meno playstation, meno internet. La gente pensa che gli arbitri siano fuori dal mondo, invece sono ragazzi come tutti gli altri. Con gli stessi pregi e gli stessi difetti. E le stesse distrazioni. L’arbitraggio perfetto non esiste, ma bisogna provarci. E la perfezione è fatta di dettagli. I dettagli si correggono lavorando". "Rocchi ha detto ai ragazzi - prosegue ancora l'arbitro internazionale - che non devono avere paura di nessuno. Lo penso anche io. Con le buone o le cattive, bisogna farsi rispettare".