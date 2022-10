Oriana Sabatini denuncia con un video i maltrattamenti sugli animali

Un video oscurato per proteggere le persone più sensibili, a nascondere la brutale uccisione di pecore a colpi di pistola in un allevamento intensivo. È Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala a scegliere di condividere le strazianti immagini, con l’intento di sensibilizzare i suoi quasi sei milioni di follower su Instagram. Non è la prima volta che la ragazza pubblica immagini di condanna sulle condizioni disumane in cui vengono tenuti gli animali destinati alla macellazione, da sempre sensibile all’argomento, sia lei, sia l’attaccante argentino. Dybala e la compagna condividono in particolare l’amore per i cani, decidendo di scegliere per il loro soggiorno romano una villa in zona Infernetto (di proprietà di Diawara), piuttosto che un appartamento all’Eur proprio per regalare spazio ai loro fedelissimi a quattro zampe. La coppia ha infatti due cani di razza Akita, Kaia e Bowen, arrivati quando il numero nove era ancora alla Juve.