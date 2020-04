Olanda, ora è ufficiale: stop all’Eredivisie. Titolo non assegnato, retrocessioni bloccate

In Olanda non si giocherà più. Quanto meno per la stagione 2019/20. La federazione calcistica olandese ha comunicato ufficialmente tramite i propri canali ufficiali la fine dell’Eredivisie, in seguito alla riunione tenutasi quest’oggi tra la stessa KNVB e tutti quanti i club. Nonostante il parere contrario di molte società, è stata presa la decisione della sospensione soprattutto considerando il divieto di organizzare eventi di massa imposto dalla politica per il protrarsi dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Una misura che sarà in vigore fino al primo settembre. Il titolo non sarà assegnato e contestualmente verranno bloccate anche le retrocessioni e le promozioni.