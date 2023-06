Olanda-Italia 2-3: 90′ per Cristante. Pellegrini e Spinazzola in campo nel finale

Oggi si è disputata la finale per il terzo e quarto posto della Nations League. l'Italia è riuscita a battere l'Olanda 3-2 e quindi a conquistare la medaglia di bronzo nella competizione. Il primo gol è stato quello di Dimarco, seguito poi dalle reti di Frattesi e Chiesa, subentrato al minuto 63 che in soli 9 minuti ha chiuso definitivamente il match grazie ad un assist proprio da parte del centrocampista del Sassuolo. Tra i giallorossi in campo, Cristante è partito titolare e ha giocato tutti e 90 i minuti (più il cospicuo recupero di 9 minuti). Spinazzola è invece entrato al minuto 74 in sostituzione di Dimarco. Con molta sorpresa anche Pellegrini ha collezionato alcuni minuti di gioco nel finale di partita nonostante il fastidio accusato alla caviglia. Nulla da fare per l'Olanda. Wijnaldum, ormai pronto a tornare al Psg dopo la stagione con la Roma, entrato nel corso del match, segna al 90esimo il gol del 2-3, una rete che ha dato speranza alla nazionale olandese ma che alla fine dovrà accontentarsi del quarto posto.