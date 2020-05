Nuove regole per le trasferte: attenzione agli spostamenti e gruppo squadra ridimensionato

In attesa di scoprire il destino della Serie A, la Figc ha redatto un nuovo protocollo da far visionare al Cts sul tema partite in trasferta, scrive “La Repubblica”. Ogni squadra dovrà provare a spostare il minor numero di persone possibile. Se gli spostamenti avverranno in pullman allora il conducente dovrà sottoporsi a test sierologici e tampone. La squadra poi dovrà viaggiare su due distinti pullman, per cercare di mantenere il più possibile le distanze durante lo spostamento. Qualora invece ci si spostasse in aereo, ogni club dovrebbe chiedere il permesso all’autorità aeroportuale per potersi imbarcare direttamente sottobordo. Per quanto riguarda gli alloggi, dovrà essere riservata alla squadra una stanza per ciascun componente e percorsi esclusivi di accesso all’interno della struttura, oltre che la possibilità di avere una sala mensa a uso esclusivo.