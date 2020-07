Nocerina, morto a 33 anni l’ex Primavera dalla Juventus Rizza

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Giuseppe Rizza, ex calciatore della Primavera della Juventus. A 33 anni, era finito in coma dopo un’improvvisa emorragia cerebrale. Nonostante il risveglio e il miglioramento temporaneo delle condizioni, Rizza non ce l’ha fatta e si è spento nell’ospedale di Catania dove era ricoverato. Francesco Totti aveva registrato un videomessaggio per provare a dargli forza. Nel 2006 aveva vinto una Supercoppa Primavera con la Juventus giocando con Marchisio, Giovinco e Criscito. Attualmente giocava nella Nocerina.