Nesta su Totti: “Volevo portarlo al Miami. Tra noi una grande amicizia”

L'ex giocatore biancoceleste parla del suo amico: "Io capitano della Lazio, lui della Roma: non potevamo andare a cena fuori"

Totti e Nesta, due bandiere di due tifoserie rivali ma grandi amici. L'ex laziale ha parlato di Francesco al canale Twitch di Calciatori Brutti: "Già ad 8 anni giocavamo contro. Anzi, ancora prima. Lui già alla Lodigiani era fortissimo, io invece un portatore d'acqua. Uno che faceva la legna, per lui era più facile portare a casa la pagnotta. È un ragazzo divertente, fantastico. A Roma non potevamo uscire. Io capitano della Lazio, lui della Roma: non potevamo andare a cena fuori. C'è sempre stata grande amicizia, volevo portarlo a Miami. Il presidente del Miami lo voleva e dissi a Francesco: 'Che famo?'. Forte, grande personaggio".