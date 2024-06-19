Guglielmo Vicario snobba Totti. Nell'ormai consueto gioco di "chi scegli tra" il portiere azzurro e del Tottenham ha espresso le sue preferenze parlando di leggende della Nazionale. Il primo confronto proposto è stato proprio quello tra Francesco Totti e Roberto Baggio. Il portiere ha risposto senza esitazione "Baggio". Poi proprio il Divin Codino è stato messo a paragone con Alex Del Piero. Il voto di Vicario è andato al secondo che ha poi sconfitto negli altri round anche Maldini, Nesta, Cannavaro, Pirlo e Inzaghi.