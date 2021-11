Nazionale under 21, Calafiori convocato per le sfide contro Irlanda e Romania

Il terzino sinistro della Roma è stato convocato con gli azzurrini

Riccardo Calafiori è stato convocato per le sfide che vedranno la Nazionale under 21 impegnata contro la Repubblica di Irlanda (venerdì 12) a Dublino e al Benito Stirpe di Frosinone contro la Romania il giorno 16. Il terzino giallorosso ieri non ha giocato contro il Bodo Glimt (Mourinho gli ha preferito Ibanez sulla sinistra) ma è comunque un elemento sul quale la Roma vuole scommettere.