Nazionale, Spalletti convoca Zaniolo al posto di Pellegrini

Luciano Spalletti corre ai ripari e, vista l'indisponibilità di Pellegrini contro Israele, convoca Nicolò Zaniolo. Il capitano giallorosso è stato infatti protagonista in negativo del match contro il Belgio rimediando un cartellino rosso al 40esimo minuto per un duro fallo su Theate dando il via alla rimonta degli ospiti. Pellegrini ha già lasciato il ritiro della Nazionale per fare ritorno a Trigoria e mettersi a disposizione di Ivan Juric. Nel mirino c'è già il big match contro l'Inter in programma domenica 20 ottobre alle 20:45. Zaniolo invece è atteso nel pomeriggio a Coverciano.