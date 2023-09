Nazionale, Pellegrini unico assente: a rischio la sua partenza per la Macedonia

Lorenzo Pellegrini non è ancora al top. A dimostrarlo l'assenza del capitano romanista oggi all'allenamento della nuova Nazionale di Luciano Spalletti. Il centrocampista era l'unico indisponibile e non ha partecipato al lavoro sul campo insieme ai compagni. Per lui solo lavoro differenziato in palestra. Al momento non è certa la partenza di Pellegrini per Skopje dove l'Italia giocherà contro la Macedonia. Anche nell'ultima sfida col Milan, Lorenzo era apparso decisamente in difficoltà tanto da partire in panchina e subentrare poi al posto dell'infortunato Aouar. Il tecnico, prima dell'inizio della seduta, si è intrattenuto a lungo con Bryan Cristante che potrebbe giocare titolare.