Nazionale, Pellegrini e Cristante domenica ritroveranno l’arbitro “porta fortuna”

Sarà Jovanovic ad arbitrare Italia-Belgio. I romanisti sono stati arbitrati dal serbo nella gara di ritorno contro il Trabzonsport

Sarà il serbo Jovanovic ad arbitrare la finalina di domenica tra Italia e Belgio. Il direttore di gara ha recentemente arbitrato la Roma nel match contro il Trabzonsport vinto tre a zero all'Olimpico la sera del 26 agosto scorso. La Roma ha superato l'ostacolo turco nel doppio confronto di qualificazione alla Conference League dopo aver vinto fuori casa due a uno grazie alle reti di Pellegrini e Shomurodov. Fu un risultato schiacciante che diede entusiasmo e consapevolezze alla Roma di Mou: andarono in goal Cristante, Zaniolo, El Shaarawy. Gli assistenti nella gara di domenica saranno Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic, quarto uomo Simovic mentre al Var ci sarà il tedesco Fritz. Il fischietto serbo non aveva mai arbitrato i giallorossi fino a quel momento (se si esclude la primavera di De Rossi) e ritroverà - secondo le probabili formazioni - Lorenzo Pellegrini e Bryant Cristante ai blocchi di partenza.