Nazionale, Mancini: “Rivedere Buffon e De Rossi in azzurro sarebbe una cosa bella”

“Buffon e De Rossi a giugno? Era un’idea del presidente che mi aveva trovato d’accordo, sono gli unici due reduci dal Mondiale del 2006 campione del mondo che giocano ancora e sarebbe una cosa bella”, parola di Roberto Mancini. Il commissario tecnico azzurro è intervenuto ai microfoni dei cronisti a margine dell’accordo Rai-Figc per le nazionali azzurre e si è soffermato sulle possibili convocazioni di De Rossi e Buffon in Nazionale. ”Anche per l’Europeo…? Per i mondiali 2022′‘, ha risposto sorridendo Mancini.