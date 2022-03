Nazionale: Mancini, Pellegrini, Cristante e Zaniolo tra i convocati del ct

Ecco i nomi dei 33 giocatori che disputeranno le semifinali dei playoff per l'accesso al Mondiale in Qatar del 2022

Ci saranno anche Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Nicolò Zaniolo nella spedizione che potrebbe portare l'Italia ai Mondiali in Qatar del 2022. Oggi il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, ha diramato infatti la lista dei 33 giocatori che prenderanno parte alla fase dei playoff, l'ultima chiamata per il campionato iridato, che vedrà una prima sfida contro la Macedonia del Nord il 24 marzo al Renzo Barbera di Palermo, e un'eventuale finale contro la vincente tra Portogallo e Turchia, in programma il 29 marzo.