Nazionale, Mancini: “De Rossi nello staff? Tutto possibile”

“De Rossi può entrare nello staff? Prima che partisse per l’Argentina c’era un discorso in piedi. In futuro vedremo, tutto è possibile…” Così Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana, dice la sua in merito alla possibilità dell’ex giallorosso, Daniele De Rossi, di rientrare nei piani dell’organico azzurro. Nell’intervista a “Il Messaggerro” anche le chance della sua Italia ad Euro 2020: “Il rinvio di un anno può essere utile alla mia squadra che è giovane e potrà fare più esperienza. Ci rivedremo dopo un anno e giocheremo molte più gare rispetto al passato, la possibilità di allenarsi saranno poche. Quest’anno avremmo avuto le nostre possibilità, anche se c’era chi ha cominciato prima il ringiovanimento o era già affermato tipo la Francia. Siamo coperti in ogni reparto. Magari servirebbe uno dietro Immobile e Belotti, con qualità diverse. Zaniolo? Non penso sia un 9, ma la sua capacità di ricoprire più ruoli ci sarà utile. Abbiamo altri giocatori duttili: Bernardeschi, Chiesa, Sensi, Florenzi che può fare il terzino, l’ala o la mezzala destra».