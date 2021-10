Nazionale, Italia-Svizzera si giocherà regolarmente all’Olimpico

Nessun dubbio per il teatro della prossima gara degli azzurri. La qualificazione al mondiale in Qatar passa per l'Olimpico

Redazione

Il terreno dell'Olimpico, che tanto ha fatto discutere negli ultimi giorni soprattutto per le dichiarazioni di Mourinho, sarà regolarmente il palcoscenico del match tra Italia e Svizzera in programma il 12 novembre. Nessun cambio dunque. La FIGC qualche giorno fa aveva lasciato intuire che le prossime gare degli azzurri si sarebbero potute disputare altrove (lo Stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo sembrava una valida ipotesi).

"Italia-Svizzera si gioca regolarmente allo stadio Olimpico di Roma" spiega all'Adnkronos una fonte di Sport e Salute, società che gestisce l'impianto, dopo il sopralluogo che si è svolto questa mattina con i funzionari della Figc si è deciso che la sfida valida per le qualificazioni mondiali di Qatar 2022. Lunedì è prevista l'apertura della biglietteria per l'acquisto dei tagliandi per la sfida contro la Svizzera. Lo stadio di Roma, gestito da Sport e Salute, sarà soggetto a un tour de force in quella settimana: Sabato 6 novembre ci sarà la partita di rugby Italia - Nuova Zelanda, e domenica 6 novembre Lazio - Salernitana.