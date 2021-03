Nazionale, Florenzi e Verratti lasciano il ritiro: affaticamento per l’ex Roma

L’Italia di Mancini perde altre due pedine importanti. Si tratta di Alessandro Florenzi e Marco Verratti, che domani mattina lasceranno il ritiro della Nazionale attualmente a Sofia. Come riporta l’Ansa, infatti, i due giocatori del PSG hanno riportato dei fastidi fisici, faranno ritorno in Francia e non saranno disponibili per il match contro la Lituania di mercoledì. Per Florenzi – giocatore ancora di proprietà della Roma – si tratta di affaticamento, rientrerà a Parigi in via precauzionale mentre Verratti ha accusato un trauma contusivo e si è sottoposto oggi pomeriggio ad accertamenti strumentali.