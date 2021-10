Nazionale, Darboe titolare nell’amichevole tra Gambia e Sudan del Sud

Il giovane centrocampista sarà titolare questa sera alle 18

A El-Jadida, in Marocco, Darboe sarà titolare nella gara di stasera nell'amichevole delle 18 tra Gambia e Sudan del Sud. Il centrocampista, che lo scorso 30 settembre ha esordito in campo internazionale (UEFA Conference League contro lo Zorya), avrà modo di mostrare ancora le sue qualità. La Roma punta su di lui, e non è un caso che gli sia stato prolungato il contratto fino a giugno 2023.