Nations League, pubblicato il calendario: esordio in casa per l’Italia

Gli azzurri inizieranno a giugno l'avventura della prossima competizione europea: alle prime due partite in casa seguiranno le due trasferte con Inghilterra e Germania

È stato reso noto il calendario della prossima Nations League, dove l'Italia è stata sorteggiata nel girone di ferro con Germania, Inghilterra e Ungheria. Come scritto sul sito della FIGC, l'Italia giocherà le prime due partite in casa: la prima il 4 giugno contro i tedeschi, il 7 giugno contro i magiari. La replica della finale degli Europei del 2021 andrà invece in scena l'11 giugno, in Inghilterra, mentre il 14 giugno sarà la Germania ad ospitare gli azzurri di Mancini.