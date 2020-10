Nations League, Polonia-Italia 0-0: prova discreta per Pellegrini

Passo indietro per l’Italia nel match di Nations League contro la Polonia. A Danzica gli Azzurri, dopo una gara condotta dall’inizio alla fine, vengono fermati sullo 0-0 dai padroni di casa. Tante le occasioni fallite dagli uomini di Roberto Mancini, soprattutto nella prima frazione di gioco quando Chiesa si è letteralmente divorato impossibile vantaggio fallendo da pochi passi il tap-in vincente. Ritmi più blandi nella ripresa, con la Polonia che riesce a rendersi a tratti molto pericolosa, soprattutto nel finale con Linetty. Lorenzo Pellegrini, unico giocatore della Roma ad essere sceso in campo, si è reso protagonista di un buon primo tempo: il centrocampista giallorosso è stato adattato in una posizione più offensiva rispetto al suo ruolo abituale, riuscendo a più riprese a costruire ottime trame offensive pur calando alla distanza. A confermare la buona prestazione anche il c.t. Roberto Mancini: “Pellegrini ha giocato bene, era reduce dall’intervento di pochi giorni fa, più di così non poteva fare”. Non sono stati impiegati Spinazzola, Cristante e Mancini. Prossimo impegno per l’Italia contro l’Olanda a Bergamo mercoledì prossimo con l’obiettivo di consolidare il primo posto raggiunto nel raggruppamento.