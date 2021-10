Nations League, Italia-Spagna 1-2: inutile il gol di Pellegrini, le Furie rosse vanno in finale

Gli azzurri di Roberto Mancini nettamente sconfitti. Pellegrini in campo dal 63', Cristante resta in panchina

In uno stadio Meazza tutto esaurito, l'Italia esce sconfitta contro la Spagna nella semifinale di Nations League. Due a uno il risultato finale per le Furie rosse di Luis Enrique già sul doppio vantaggio al termine del primo tempo grazie alla doppietta di Ferran Torres e con un uomo in più dal 41' per l'espulsione di Bonucci. I due giallorossi Pellegrini e Cristante convocati da Mancini hanno cominciato dalla panchina, con il capitano giallorosso in campo al 63' al posto di Jorginho e autore del gol dell'Italia all'82' al termine di una discesa solitaria di Chiesa. La Spagna, in finale di Nations League, affronterà la vincente della sfida Belgio-Francia in programma domani, per l'Italia, che perde l'imbattibilità dopo tre anni, la finale del terzo e quarto posto domenica a Torino..