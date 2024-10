Nations League, Italia-Belgio 2-2: Pellegrini espulso. Esordio per Pisilli

Dopo due vittorie di fila, l'Italia trova il pareggio contro il Belgio. Gli Azzurri partono benissimo e trovano due reti nei primi 24 minuti: a segno Cambiaso dopo un solo giro d'orologio e poi Retegui. Al 40' viene espulso Pellegrini per un brutto fallo su Theate e la partita cambia. Il Belgio poco dopo accorcia le distanze con De Cuyper. Poi al 62' arriva il gol del pari di Trossard. All'80' entra in campo Niccolò Pisilli che si prende l'ovazione dello stadio Olimpico: esordio in Nazionale maggiore. Nell'altra gara del girone 2 la Francia ha battuto 4-1 Israele.