Nations League, vincono Ucraina e Turchia: Dovbyk in campo 75 minuti, mezz’ora per Celik

Vince per 1-o l'Ucraina di Dovbyk contro la Georgia. Il numero 9 giallorosso è stato sostituito solo al 75' in quella che è stata una vittoria importantissima per i padroni di casa che ora raggiungono a tre punti l'Albania con ancora tre gare da giocare. Stesso risultato anche per la Turchia di Zeki Celik che, battendo il Montenegro, conquista momentaneamente il primato del gruppo 4 staccando il Galles di due punti. Il romanista è entrato in campo al 62' al posto di Muldur.