Napoli, rubata la Fiat Panda di Spalletti: l’aveva lasciata in strada

L'automobile era parcheggiata nei pressi dell'Hotel Fabbrique dove l'allenatore alloggia

Il Napoli è scosso da un altro caso di furto. La vittima questa volta è proprio l'allenatore dei partenopei. Luciano Spalletti è stato derubato della sua auto, una Fiat Panda, che si trovava in corso Vittorio Emanuele nei pressi dell'Hotel Britannique dove il tecnico alloggia. L'ex Roma e Inter era rientrato ieri in tarda serata lasciando la macchina all'esterno. Il giorno seguente, quando l'allenatore si è recato verso il luogo del parcheggio si è accorto dell'accaduto e ha subito sporto denuncia alla Polizia di Stato. Secondo furto in pochi giorni per l'ambiente partenopeo, in quanto pochi giorni fa era stata rubata anche una 500 di proprietà della moglie di Demme. Al momento però le forze dell'ordine escludono un collegamento tra i due casi.