Napoli, Manolas esulta: “Dopo sei anni in Italia ho vinto”. E arrivano i complimenti di Totti – FOTO

Il primo trofeo post covid se lo aggiudica il Napoli di Kostas Manolas, che ha battuta la Juventus ai rigori in finale di Coppa Italia. Il greco, che si era trasferito alla Roma nel 2014, ha alzato ieri sera la sua prima coppa. Un risultato festeggiato anche sui social: “Dopo sei anni in Italia sono riuscito a vincere un trofeo. Sono molto contento. Grazie a tutti i miei compagni e lo staff. Forza Napoli” le sue parole su Instagram. E anche Francesco Totti, suo compagno alla Roma, si è voluto congratulare con un messaggio: “Complimenti amico”. L’estate scorsa aveva dichiarato che stava lasciando Roma per andare a vincere. Parole che non avevano fatto piacere ai tifosi romanisti.