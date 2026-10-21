Il Napoli ritrova il sorriso in un momento molto complicato, portando a casa 3 punti fondamentali in Champions contro il Bodo, a quattro giorni dal big match contro la Roma al Maradona. È entrato bene in campo il brasiliano Giovane, che nel postgara ha parlato della vittoria e mettendo nel mirino proprio i giallorossi a 'Radio Kiss Kiss': "La nostra prestazione è stata buonissima. Vincere una partita così è importantissimo. Siamo troppo felici. Sono a disposizione per aiutare la squadra. È la mia seconda partita in Champions. Oggi gioco con calciatori con cui non avrei mai pensato di giocare in vita mia. Per me quello che importa è aiutare la squadra. Sono un ragazzo che vuole imparare e vuole aiutare tutti. Roma? Adesso pensiamo a sabato. Perché ora quello che conta è la partita di sabato. Il mister ci ha detto quello che ci dice sempre: dobbiamo restare tranquilli e pensare a sabato".