Sono state inutili le smentite di facciata delle ultime ore: Carlo Ancelotti è stato esonerato e non è più l’allenatore del Napoli. Non è servita la vittoria per 4-0 sul Genk e conseguente passaggio del girone di Champions. Al suo posto in arrivo Rino Gattuso, che firmerà un contratto fino a giugno con opzione di prolungamento di dodici mesi.