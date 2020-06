Napoli, dramma Gattuso: è morta la sorella

Dramma per l’allenatore del Napoli Rino Gattuso. Nelle scorse ore è morta la sorella Francesca, che era ricoverata da inizio febbraio a Varese. Aveva 37 anni. Gattuso – riporta “Tuttosport” – avrebbe appreso la notizia mentre si trovava sul campo di allenamento a Castel Volturno insieme alla sua squadra. La donna aveva avuto un malore il 3 febbraio mentre l’allenatore era a Genova impegnato con la squadra azzurra nella trasferta contro la Sampdoria. Dopo esser stata operata, è stata ricoverata in terapia intensiva: da qui nacque la mancata presenza in conferenza stampa di Gattuso dopo quel monday night. La sorella di Gattuso abitava in provincia di Varese dove risiedeva da anni insieme alla sua famiglia.