Napoli, distrazione di secondo grado per Petagna: può rientrare con la Roma

L'attaccante si è fatto male alla coscia contro il Verona e può restare fermo un mese

Problemi in attacco per il Napoli, che perde Andrea Petagna per infortunio. L'attaccante italiano si è fermato dopo appena tre minuti dal suo ingresso in campo col Verona, oggi il club azzurro ha diramato il bollettino: "Si comunica che Andrea Petagna, in seguito agli accertamenti strumentali effettuati stamattina, ha riportato una distrazione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo". Secondo 'Sky Sport', per l'attaccante classe '95 si prospetta un mese di stop, per cui potrebbe rientrare proprio per la partita contro la Roma al 'Maradona' del 16 aprile.