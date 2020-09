Napoli, De Laurentiis positivo al Covid-19

Il Napoli comunica, attraverso una nota ufficiale, la positività di Aurelio De Laurentiis al Covid-19, a seguito del tampone effettuato ieri. L’indiscrezione di un possibile caso era già filtrata ieri, dopo l’assemblea di Lega svolta all’Hilton di Milano per la fondazione di una società impegnata nella gestione dei diritti tv del campionato. De Laurentiis aveva da giorni sintomi, giustificandoli però con un’indigestione di ostriche, riporta “La Repubblica”. Il numero 1 del Napoli, tra le altre, ha avuto un colloquio con Fienga durante il summit organizzato. Il presidente non avrebbe indossato la mascherina in alcuni momenti della giornata e, di conseguenza, tutti gli altri partecipanti dovranno attenersi al protocollo sanitario: test ed eventuale isolamento in caso di positività. Di seguito la nota ufficiale del club:

“La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri”.