Finisce dopo sole due stagioni l'avventura di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. A rivelarlo è Fabrizio Romano che racconta come il tecnico pugliese abbia deciso di lasciare il club azzurro al termine della stagione. La scelta è stata comunicata al presidente De Laurentiis già un mese fa ed è di natura personale. Non sono stati neanche discussi i dettagli di un nuovo progetto per il prossimo anno. L'ex Juventus non percepirà alcuna buona uscita e domenica farà il suo ultimo saluto al Maradona nella gara contro l'Udinese. Il nome di Conte è uno dei papabili per il ruolo di ct della Nazionale, ma non c'è ancora nulla di concreto. Il tecnico non ha avviato contatti con alcun club.