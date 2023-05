Napoli, colloqui tra Club e istituzioni per maxischermi al Maradona e anticipo della gara con l’Udinese

Dopo la mancata vittoria di ieri, è in corso un fitto dialogo tra De Laurentiis, sindaco e prefetto per garantire la massima sicurezza in caso di festeggiamenti giovedì sera

Il gol del salernitano Die nel match contro il Napoli ha stravolto i piani di festa dei partenopei, pronti ieri a celebrare con sei giornate d'anticipo l'aritmetica vittoria dello scudetto. Così non è stato e per la matematica si dovrà dunque attendere la gara esterna con l'Udinese. Come scrive La Gazzetta dello Sport, nel capoluogo campano sono in corso colloqui tra il sindaco Manfredi, il prefetto Palomba e il presidente Aurelio De Laurentiis, i quali starebbero valutando la possibilità di chiedere l'anticipo di due ore della gara con i friulani, in modo da poterla trasmettere anche sui maxischermi del Maradona garantendo in tal modo la massima sicurezza durante gli eventuali festeggiamenti.