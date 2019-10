Napoli, brutto infortunio al ginocchio per Allan: in dubbio per la Roma – FOTO

Il Napoli perde uno dei suoi pezzi più importanti. Allan si è infatti infortunato all’8′ del primo tempo della partita contro l’Atalanta dopo aver salvato in scivolata su un’occasione per Gosens: dal replay si nota la torsione innaturale del ginocchio. Dopo aver chiamato lo staff medico si è accasciato a bordocampo ed è uscito sulle sue gambe ma zoppicando vistosamente. Nelle prossime ore gli esami: difficile a questo punto che sia disponibile per la sfida dell’Olimpico contro la Roma di sabato alle 15. Nei giorni scorsi gli azzurri hanno già dovuto rinunciare a Malcuit per la rottura del crociato. Ancelotti spera non sia lo stesso infortunio.