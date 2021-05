Napoli, 2-0 alla Fiorentina: Champions vicina. Juve verso l’Europa League

Gli azzurri vincono a Firenze con i gol di Insigne e l'autorete di Venuti

Il Napoli scaccia gli incubi e mette un piede in Champions. A Firenze gli azzurri vincono 2-0 contro i viola di Iachini grazie al gol nel secondo tempo di Lorenzo Insigne (ribattuta dopo aver sbagliato un rigore) e all'autorete di Venuti su tiro di Zielinski. Con questo successo la squadra di Gattuso torna al terzo posto e va a +1 sulla Juventus, che ieri aveva battuto l'Inter. A novanta minuti dal finale di stagione il Napoli è a un passo dalla Champions che vorrebbe dire Europa League per i bianconeri. Il Milan invece in campo stasera alle 20.45 contro il Cagliari