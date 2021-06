Nandez, l’agente: “Lascerà il Cagliari, è pronto per una big”

L'agente del centrocampista: "Contatti in Italia e in Inghilterra"

Nahitan Nandez è pronto a lasciare il Cagliari. Lo ha rivelato il suo agente Pablo Bentancur in un'intervista a TWM: "È pronto per una big. Abbiamo avuto tanti contatti. Il mercato però va un po’ lento a causa del Covid. In Inghilterra qualcuno ha chiesto informazioni, così come in Italia. Stiamo lavorando". Per il centrocampista uruguaiano si erano fatte avanti Inter e Roma, ma negli ultimi giorni in vantaggio sembra esserci il Leeds, complici anche gli ottimi rapporti tra i presidenti Giulini e Radrizzani.