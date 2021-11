Nainggolan: “Vivo la mia vita, non devo essere santo perché sono un calciatore”

Le parole del centrocampista: "Ora mi sento come se fossi tornato a casa. E magari resto qui, per sempre"

"Ancora tre settimane e poi potrò guidare di nuovo da solo". Inizia così una lunga intervista che Radja Nainggolan ha rilasciato alla Gazet van Antwerpen. Il Ninja ha parlato della patente ritirata qualche settimana fa per eccesso di velocità e dopo essere risultato positivo all'alcol test. "Davvero, non perdo il sonno per questo. Nel mio periodo in Italia è stato anche peggio. Per la minima cosa che facevo tutti i giornali erano pieni. Adesso lo so: è sempre stato così e devo solo accettarlo. Non cerco più di difendermi. In realtà, nessuno ha niente a che fare con quello che faccio o non faccio. Vivo la mia vita quotidiana nel modo in cui penso che dovrei farlo e nel modo in cui mi sento bene. Inoltre, cerco di fare il mio lavoro, giocando a calcio nel miglior modo possibile. Posso essere criticato su questo, perché è quello per cui vengo pagato. Non sul resto. Devo essere santo perché sono un calciatore?".