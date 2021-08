Nainggolan torna a casa: niente Cagliari, è vicino all’Anversa

Radja si è convinto dopo il rilancio nella notte del club belga. Niente Cagliari, a meno di sorprese

Radja Nainggolan torna a casa. Quella vera, in Belgio. Niente Cagliari, che pure è stata la sua casa per molti anni in Italia insieme a Roma: come riporta Sky Sport il centrocampista tornerà in patria proprio all'Anversa. Rilancio nella notte e ora l'accordo è vicino. Poche ore fa Radja - dopo aver risolto il suo contratto con l'Inter nei giorni scorsi - sembrava aver accantonato l'idea di un ritorno in Belgio preferendo la Sardegna e Cagliari, ma dopo il rilancio il giocatore si è convinto. Ora la dirigenza belga è al lavoro per stendere il contratto. Poi sarà Anversa, a meno di sorprese. Che con Nainggolan non sono mai da escludere.