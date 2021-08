Nainggolan, guai in Belgio: alcol test positivo e ritiro della patente

L'ex Roma dovrà rinunciare alla patente di guida per due settimane, dopo esser stato sorpreso oltre il limite di velocità e in leggero stato di ebrezza

Non comincia nel migliore dei modi l'avventura di Radja Nainggolan con l'Anversa. L'ex centrocampista della Roma è stato sorpreso dalla polizia belga leggermente al di sopra dei limiti legali di alcol consentiti, mentre guidava la sua macchina alle 4 di mattina ad alta velocità. Come riporta hnl.com, il giocatore dovrà fare a meno della patente per 15 giorni, ritirata dopo il test effettuato a un posto di blocco. Nella sua conferenza stampa di presentazione aveva dichiarato di voler "essere d'esempio ai giovani del club", ma i propositi sembrano già crollati. A 33 anni, Nainggolan è tornato nella sua nazione d'origine lasciando l'Inter dopo la rescissione di contratto. Aspettava il Cagliari, che non ha mai fatto l'offerta decisiva per prenderlo e se lo è lasciato scappare.