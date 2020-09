Nuovo caso di Covid-19 in Serie A. Il neo acquisto della Lazio Vedat Muriqi è infatti risultato positivo al coronavirus e sarà quindi costretto a una quarantena di due settimane. L’attaccante kosovaro, già fermo per un infortunio muscolare, passerà il periodo di isolamento in Turchia, poi tornerà nella capitale, dove era già stato la scorsa settimana per svolgere le visite mediche e firmare il contratto con il club biancoceleste. Il giocatore è asintomatico.