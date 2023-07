Murales per Dybala a Laguna Larga, la sua città natale. L’argentino: “Incredibile!”

Con un post sul suo account Instagram, il Newell's Old Boys ha pubblicato la foto di un nuovo murales comparso a Laguna Larga, raffigurante il numero 21 giallorosso mentre bacia la Coppa del Mondo vinta in Qatar

Laguna Larga, provincia di Cordoba, Argentina. Qui è dove il 15 Novembre del 1993 è nata la 'Joya' Paulo Dybala. Oggi, nella stessa città, è stato esposto un murales realizzato dall'artista 'Niguana' per celebrare il trionfo del fenomeno giallorosso con la sua nazionale lo scorso dicembre in finale dei Mondiali. Dybala è raffigurato infatti con la maglia dell'Argentina mentre solleva e bacia la Coppa del Mondo, vinta in Qatar battendo la Francia ai rigori in finale. "Incredibile...! Grazie mille", il commento dell'argentino sotto alla foto del murales pubblicata su Instagram dal Club Atletico y Biblioteca Newell's Old Boys.