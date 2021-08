Mourinho si commuove parlando di Moratti: “Siamo amici per la vita”

Il tecnico nello speciale sull'ex presidente dell'Inter: "Quell'abbraccio dopo la Champions più importante di tante parole"

José Mourinho si commuove quando parla di Massimo Moratti. Perché sa, anche se è vero che già aveva vinto una Champions con il Porto, che è con l'Inter che è arrivata la sua consacrazione come uno degli allenatori migliori del mondo. Per questo quando è intervenuto nello speciale di Dazn dedicato all'ex presidente nerazzurro, gli occhi dello Special One si sono fatti lucidi: "Dopo la vittoria della Champions sapeva perfettamente che quello sarebbe stato l'ultimo abbraccio presidente-allenatore. Un abbraccio più importante di tante parole. Era come per dire ce l'abbiamo fatta, saremo amici per la vita. Ed è stato così".