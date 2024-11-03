José Mourinho continua a far parlare di sé. Nell'ultimo match della Super Lig turca, il suo Fenerbahce ha conquistato la vittoria contro il Trabzonspor al 102esimo grazie ad una rete dell'ex Fiorentina Amrabat. Lo Special One dopo la rete, si è lasciato andare ad una esultanza scatenata con scivolata e capriola in mezzo al campo che gli inimicato tutto lo stadio avversario tanto da dover uscire quasi scortato da un membro dello staff e da un suo giocatore. Nel post partita ha poi rilasciato dichiarazioni molto pesanti nei confronti del campionato turco in pieno stile Mourinho: "Cari turchi, questo campionato è vostro. Io sto facendo il mio lavoro qui e voi dovete parlare contro questo sistema. Se parlo, il sistema che hanno creato mi distruggerà facilmente. Ma questa Lega è vostra, salvate la vostra Lega da questo sistema”. Queste le prime parole del portoghese che poi prosegue: "Do la colpa al consiglio di amministrazione del Fenerbahce, mi hanno detto solo la metà di quello che stava succedendo qui. Se mi avessero detto tutto, non sarei venuto. Oggi abbiamo giocato anche contro il VAR e il sistema”. Il riferimento è ai presunti favoritismi nei confronti del Galatasaray al momento primo in classifica a + 5.

Mourinho’yu izleyin acilen hddjhdkdjdlwjsğwksşwksşslsşslslsls pic.twitter.com/EO2yePELvh — yes context (@yescontextfb) November 3, 2024