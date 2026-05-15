José Mourinho è pronto a tornare a sedere sulla panchina Real Madrid. Lo Special One, infatti, è l'unico nome rimasto nella lista del presidente Florentino Perez. Lo riporta Marca che precisa che, a meno di sorprese, il tecnico portoghese lascerà il Benfica al termine della stagione per tornare a guidare i Blancos dopo l'esperienza tra il 2010 e il 2013. L'annuncio è atteso nei prossimi giorni, visto che per il Real Madrid la clausola da 3 milioni imposta dal club lusitano non rappresenta ovviamente un problema.