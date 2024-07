Mourinho: “Ringrazio il presidente per Soyuncu, volevo portarlo anche alla Roma”

José Mourinho torna a parlare della Roma e lo fa in occasione del rientro dal prestito di Soyuncu dall'Atletico Madrid. Come riportato da AS, lo Special One, nuovo allenatore del Fenerbahce, ha ringraziato il presidente del club turco con queste parole: "Sono molto felice. Ringrazio il nostro presidente perché era uno dei giocatori che volevo tenere. Çağlar ha qualità che mi piacciono molto come difensore centrale. Gli avevo già detto che volevo che rimanesse. Nella nostra squadra vogliamo sempre giocatori che vogliano rimanere nel club e che si impegnino. Prima di arrivare al Fenerbahçe, mi ero interessato a lui quando lavoravo alla Roma, volevo portarlo in squadra, ma non è stato possibile".