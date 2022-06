Morgan De Sanctis in pole come Ds dell’Olympiacos. In ballo anche Sabatini

L'ex portiere ha passato tre giorni in Grecia per parlare col presidente ricevendo buoni feedback

Morgan De Sanctis è pronto per una nuova avventura. Secondo Sky Sport, infatti, l'ex portiere sarebbe tra le prime scelte con nuovo ds dell'Olympiakos. Ha passato tre giorni in Grecia con il presidente ricevendo dei buoni feedback e ora è in attesa della risposta definitiva. Come opzione ci sarebbe anche Walter Sabatini, libero dalla Salernitana.