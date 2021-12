Moratti: “Mourinho in difficoltà? Sabato è stato sfortunato”

L'ex Presidente nerazzurro poi ha aggiunto: "E' una nuova esperienza e sta avendo tanti infortunati"

"Mourinho in difficoltà? E' normale, è una nuova esperienza per lui, poi sta avendo anche tanti infortuni. Sabato sera contro di noi è stato un po' sfortunato sul primo gol e gli è crollato il mondo addosso". Con queste parole l'ex Presidente dell'Inter Massimo Moratti si è espresso sul tecnico portoghese su la Radio 24. Il patron del triplete ha sempre speso parole al miele nei confronti dell'attuale tecnico della Roma, che oggi è in difficoltà e bersaglio di critiche insieme a tutta la squadra. I giallorossi proveranno a rialzarsi giovedì nella gara di Conference League contro il CSKA Sofia.