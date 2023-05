Moratti: “Mourinho è un lavoratore serio e concreto. Merita ogni soddisfazione”

Le parole dell'ex patron nerazzurro: "Ieri sera ha fatto una partita perfetta per la Roma e mi fa molto piacere per lui"

Durante un'intervista rilasciata ai microfoni di TuttoMercatoWeb, l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti ha parlato anche del tecnico della RomaJosè Mourinho, con il quale nella stagione 2009-2010 ha centrato uno storico treble. Queste le sue dichiarazioni: "José è bravo, bravissimo. Lui è pratico, concreto. Tutti ne parlano come se fosse un uomo immagine che dice le battute giuste, ma è un lavoratore serio ed è pragmatico. Ieri sera ha fatto una partita perfetta per la Roma e mi fa molto piacere per lui che abbia costantemente le soddisfazioni che merita nel ruolo che ricopre".