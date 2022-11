La Fiorentina batte la Sampdoria 2-0. Il Verona crolla in casa del Monza

Dopo l'impegno europeo la Fiorentina batte senza problemi la Sampdoria di Dejan Stankovic. I viola si impongono 0-2 grazie alle reti Bonaventura e Milenkovic. Nulla da fare ancora una volta per la squadra di Bocchetti. L'Hellas Verona perde per 2-0 contro il Monza rimanendo ancora ultima in classifica ferma a 5 punti. Al 69' Carlos Augusto imbeccato in area da Patrick Ciurria rimane freddo e buca il portiere sulla destra. Poi ci pensa Colpani ha chiudere la partita: allo scattare del 90' raccoglie il passaggio arrivato in area e senza pensarci troppo segna calciando un rasoterra sulla destra.