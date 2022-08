Monza, Partita del Cuore 2022: presenti anche Totti e Batistuta

La gara benefica è in programma per il prossimo 7 settembre all’U-Power Stadium

Per la Partita del Cuore 2022, in programma per il prossimo 7 settembre all’U-Power Stadium di Monza, scenderanno in campo anche Francesco Totti e Gabriel Batistuta. Il campione argentino torna in campo per la solidarietà dopo la doppietta al Franchi di Firenze nella Partita del Cuore 2014 e ricostituisce con l'ex capitano giallorosso la coppia che portò la Roma allo scudetto del 2001.